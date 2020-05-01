1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir ülkenin üretimle ve çalışanıyla büyüyebileceğini vurgulayan Başkan Demirbaş, tek sermayeleri emek ve alın teri olan, Türkiye'nin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Demirbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Helal lokmanın kutsallığına inanan bir medeniyete sahip millet olarak, emeğin ve alın terinin kıymetini en iyi şekilde bilmekteyiz. Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçilerimizin bir bayramına daha hep birlikte ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün ürettikleri ve alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçilerimizin anlamlı günüdür. Şu bir gerçektir ki emek olmadan hiçbir şey üretilemez. Ülke olarak, gücümüzü, zenginliğimizi çalışan, üreten kardeşlerimize borçluyuz.

Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum çok daha iyi bir şekilde anlaşılmıştır. İçerisinde bulunduğumuz zor bir süreçte kutladığımız bu bayramın, evde, ofiste, atölyede, fabrikada, tarlada sarf edilen emeğin kıymetinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını dilerken, tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."