Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla mesaj yayınladı.

Saygılı mesajında, içerisinde bulunan zorlu dönemde insanlığın geleceği için gecesini gündüzüne katarak görevlerini fedakarca yerine getiren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin alın terinin kutsal sayıldığı, ilkeli çalışmanın, adaletli bölüşümün yüceltildiği, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmenin düstur edildiği bir medeniyetin yükseldiği topraklar olduğuna işaret eden Saygılı, "Ülkemiz ileri teknoloji ile kalkınmış, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelmesinde her meslekte emek veren kardeşlerimizin gayreti vardır. Hayatın her alanında, üreten güçlü Türkiye için alın teri döken, ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar'dan da mesaj

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde belediyelerin aktif rol oynadığını belirten Saliha Özçınar, mesajında "Başta tüm belediye çalışanları olmak üzere, ülkemizde ve dünyadaki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlar, daha güzel sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim." ifadelerine yer verdi.