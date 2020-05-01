1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada Güder, temizlik işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, "İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin." diyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını ifade etti.

Güder, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sebebiyle boşalan cadde ve sokaklarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personelimizi kutluyoruz. Personelimiz deprem demeden virüs demeden gece gündüz sahada ve çalışıyor. Onlara önümüzdeki üç ay için market çeki vereceğiz."