1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Edirne'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Emek ve Meslek Örgütlerince İlhan Koman Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen programa katılanlar, sosyal mesafe kuralına uydu.

Programda açıklama yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, emekçilerin, 2020 yılı 1 Mayıs'ında fiziksel olmasa da, her yılki gibi umutlarıyla, bilinçle ve dayanışmayla bir arada olduklarını söyledi.

Birlik, mücadele ve dayanışmayı; ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı, eşit yurttaşlığın benimsendiği yeni bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceklerini belirten Akbal, "Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilim ile kuracağız. Bu akşam saat 21.00'de balkonlarda, alkışlarımızla, balonlarımızla 'Yaşasın 1 Mayıs' diyoruz." dedi.