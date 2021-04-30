1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 1 Mayıs'ın iyiliğin, birliğin, güzelliğin birleştiği alın terinin, helal kazancın, barışın simgeleştiği gün olduğunu belirtti.

Salgın dolayısıyla 1 Mayıs kutlamalarının buruk geçtiğini aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bundan sonra çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların çözüme kavuşması en büyük arzumdur. En yüce değer olan emeğin alın terinin üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle fabrika bacalarının tütmesi sanayide makinaların işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması için daha çok çalışacağız. Bu zor günleri atlatacağımız pandemisiz günlere ulaşmak dileğimle emeğin ve emekçinin 1 Mayıs gününü kutluyorum."

İYİ Parti İl Başkanı Demir

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, salgın döneminde 1 Mayıs'ın istendiği kutlanamadığını belirtti.

Üretim yaparak değer yaratanların gününü kutladığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ta dünyanın her yerinde işçi sınıfının emeği ile geçinenlerin her türlü sömürüye ve üreteni ürettiğine yabancılaştıran kapitalist sisteme karşı birlik olmaya çağırıyoruz. Bu pandemi döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunu kendine yetebilmenin milli bir politika olması gerektiğini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile çalışabilir bir ortamda buluşmak ümidiyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."