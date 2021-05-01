1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğini esirgemeyen bileğinin hakkını vererek, canla başla helal lokma kazananların günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu zorlu salgın sürecinde, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi işçi kardeşlerimiz de işlerinin başında olmuş, üretime devam etmiştir. Milletçe büyük sıkıntılara göğüs gerdiğimiz bu süreçte pek çok alanda olduğu gibi, emek ve alın teri de yara aldı. Bu yaraları, sağlıkçılarımızın güvenlik güçlerimizin, kamu görevlilerimizin ve işçi kardeşlerimizin helal alın teriyle saracağız. Birlik ve beraberlikle emek vererek, hep birlikte bu sıkıntıları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte mücadelemiz devam edecek ve Allah'ın izniyle başaracağız. Bu inançla, vatanına milletine özveriyle bağlı, samimiyetle üreten tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlar diliyorum."