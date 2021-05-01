1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Ergani ilçesinde bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

İlçede fırın, tüp bayisi, temizlik personeli, pastane ve yol çalışmasında yer alan işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.

Fırında çalışan Sayit Tekdemir, fırın başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarında istihdam edilenlerin bayramlarda dahi çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını ifade eden Tekdemir, "Bize işçi bayramında tatil yok. Her zaman çalışmak zorundayız. İşçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum." dedi.