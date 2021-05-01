1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şeker, mesajında işçi ve emekçilerin ülkemizin dört bir köşesinde; fabrikalarda, maden ocaklarında, tarlalarda, tersanelerde ve diğer tüm iş sahalarında alın terleri ve kutsal emekleri ile ülkemizin kalkınmasına ve hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Ülkemizin büyümesine, gelişmesine kalkınmasına ve ekonomimizin güçlendirilmesinde en büyük katkıyı sağlayanların çalışan ve üreten işçi ve emekçi kardeşlerimiz olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

" En kutsal kazanç; alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. AK Parti iktidarımız çalışan kesimin her zaman yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye büyük gayret göstermiş, işçilerimizin haklarının gözetilmesi, sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için yapılan düzenleme ve çalışmalar ile emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Bundan sonra da işçi ve emekçilerimizin talepleri dikkate alınarak sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi adına çalışmalar devam edecektir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, çalışma hayatlarında sağlık, başarı ve huzur dolu günler diliyorum."

Öte yandan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Çelik ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, KMÜ Rektörü Prof.Dr. Namık Ak, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman'da yayımladıkları mesajlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladılar.