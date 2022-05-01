1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 15:58

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gruptakilerin Anıtpark'a ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak yürümesi Anıtpark'ta toplanan kalabalığın konuşmaları dinleyip slogan atmaları Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gruptakilerin Anıtpark'a ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak yürümesi

Anıtpark'ta toplanan kalabalığın konuşmaları dinleyip slogan atmaları Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

İzmit ilçesindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Anıtpark'a yürüdü.

Burada yürüyüşe katılan grup sözcüleri konuşmalar yaptı.

Gruptakiler, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti, şarkılar söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Kocaeli, 1 Mayıs, Slogan, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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