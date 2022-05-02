1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Toplanan grup
Polislerin güvenlik önlemleri alması
Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması
Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması
Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etti.
Kaynak: AA
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