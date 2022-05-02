1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti

02.05.2022 03:53

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grup Polislerin güvenlik önlemleri alması Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grup

Polislerin güvenlik önlemleri alması

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması

Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması

Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti

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Berlin'de 1 Mayıs Kutlamaları Berlin'de 1 Mayıs Kutlamaları 1 Mayıs'ta İstanbul'da 22 bin 171 polis görev yapıyor 1 Mayıs'ta İstanbul'da 22 bin 171 polis görev yapıyor

Güvenlik Önlemleri, 1 Mayıs, Polis, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti - Son Dakika


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