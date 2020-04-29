1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, emek ve alın terleriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve ilerlemesinde, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok büyük olduğuna işaret eden Vali Çakacak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğe yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını çok önemsiyoruz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan; işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçıl yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum."