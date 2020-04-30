1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Çalışanların hak ve emeklerinin karşılığının verilmesi, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmekte." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, emeğin hak ettiği karşılığı bulması ve işçilerin sosyal haklarının teminat altına alınmasının çağdaş toplumun temel koşulu olduğunu belirtti.

"Çalışanların hak ve emeklerinin karşılığının verilmesi, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmekte." değerlendirmesinde bulunan Kartaloğlu, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle çalışanların, çalışma koşulları üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu zor günlerde emekçilerin yanında olunması, iş ve gelir güvencesi sağlanması gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışma barışını güçlendirmesi, toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırması, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum."