1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkeyi ayakta tutanların işçi, işveren ve emekçiler olduğunu belirterek, "Kutsal sayılan emek, işçi ve işverenin birlikte el ele dayanışma içinde olması sayesinde hak ettiği değeri görebilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, işçi-işveren birlikteliğinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önemine dikkati çekti.

Esnafın çırağını işçi değil, geleceğin ustası olarak gördüğünü vurgulayan Palandöken, alın teri döken emekçinin haklarının korunmasının da aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkeyi ayakta tutan işçi, işveren ve emekçilerimizdir. Kutsal sayılan emek, işçi ve işverenin birlikte el ele dayanışma içinde olması sayesinde hak ettiği değeri görebilir. Bu vesileyle sermayesi emek ve alın teri olan esnaf ve sanatkar camiası adına tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emeğin mücadelesinin ve haklarının korunmaya devam ettiği günler diliyorum."

"Alın teri hak ettiği değeri görmeli"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da alın terinin ve emeğin kutsal olduğuna işaret ederek, "Kutsal olan alın teri ve emek, her zaman hak ettiği değeri görmelidir. Bu vesileyle gece gündüz direksiyon başında, yollarda işini büyük bir fedakarlıkla yapan emekçi şoför esnafımız adına tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, tüm sorunlarının çözüldüğü, emeklerinin karşılıklarını tam aldıkları çalışma hayatı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.