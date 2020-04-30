1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, işçilerin zorlu ve çetin mücadeleler sonucunda bugün başta sendika hakkı, sağlık ve iş güvencesi olmak üzere pek çok hakka sahip olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın, tarihten günümüze zor şartlar altında mücadele eden, bunun karşılığında sadece emeğinin hakkını isteyen bütün işçilerin alın teriyle kazandığı hakların sembolleşmiş adı olduğunu ifade eden Genç, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de işçi haklarında yaşanan olumlu gelişmelerin kendilerini de sevindirdiğini kaydetti.

Genç, insanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlayan emekçilerin haklarını korumak ve bu hakları daha ileri düzeylere taşıma konusunda yöneticilere de büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda üretim ve imalat sektörünün baş aktörü olan işçilerimizin alın terlerinin karşılığını her zaman almaları bizim yöneticilik anlayışımızın şiarıdır. İnancımız ve medeniyet tasavvurumuz da bunu gerektiriyor. Hz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verin' diyor. Biz, dinimizin ve kültürümüzün bu anlayışını yerine getirmekle yükümlüyüz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren bu anlayışı devam ettirmekle yükümlüyüz."

AK Parti iktidarında işçiye ve emekçiye kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, iş güvenliği, yıllık izin ve sosyal imkanlar gibi konularda pek çok haklar tanındığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"İnşallah, bu hakları daha da artırarak işçimizin ve emekçilerimizin hayır duasını alacağız. Biz bunun için gayret ediyoruz. İşçilerimizin ve emekçilerimizin her türlü sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Onların her türlü isteği ve talebi aynı zamanda bizim de isteğimiz ve talebimizdir. Bu anlamda hiçbir işçi kardeşimizi kendimizden ayrı görmüyoruz Bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum."