1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında, Türkiye'nin güçlü ekonomik duruşu ve refah seviyesinin, ülkenin dört bir yanında helal ekmek kazanmak için çalışan işçilerin alın teriyle var olduğunu belirtti.

Trabzon'un çeşitli sektörlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm işçilerin hem kentin hem Türkiye'nin güçlü geleceğinin neferleri olduğunu vurgulayan Balta, ülkenin en değerli sermayesinin emek olduğunu aktardı.

Balta, 1 Mayıs'ın, işçilerin ve tüm emekçilerin demokratik haklarını ve isteklerini gündeme taşıdıkları bir gün olarak kutlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün AK Parti hükümeti tarafından TBMM'de kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin haklı gururunu yaşamaktayız. Gerginlik ve çatışmaların beklendiği bir gün olarak gündeme gelen 1 Mayıs gününü, 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılında da resmi tatil ilan ettik. Böylece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, özüne ve anlamına uygun olarak bir bayram havasında, bir şenlik ortamında kutlanmasını sağladık."

Balta, AK Parti olarak 18 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetme, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynakları el verdiğince çözme gayreti içinde olduklarına dikkati çekti.

Bütün dünyada olduğu gibi koronavirüsle ülke genelinde de etkin mücadele yürütüldüğünü belirten Balta, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve milletimizle paylaşıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında vatandaşlarımız için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler, süreçten zarar görecek bütün kesimlere rahat bir nefes aldırıyor. Her zaman, her şartta milletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz."

Balta, alın terini ortaya koyarak üreten, ürettikleriyle Trabzon'un ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, Allah'tan aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri ömür temenni etti.