1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, ülkenin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi çalışanların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Emeğin önemine dikkati çeken Cora, "Bizler, 'işçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz' diyen bir peygamberin ümmeti olarak, inancımızın emeğe verdiği değeri rehber edinen bir milletiz." ifadesini kullandı.

Cora, AK Parti olarak çalışanların haklarını, hukuklarını gözetmek, sorunlarını imkan ve kaynaklar el verdiği sürece çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bugüne kadar istihdamı korumak ve artırmak, işsizlik oranını düşürmek, üretimin devamını sağlamak için birçok program ve uygulamayı hayata geçirdik.Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasalara, üretime ve istihdama olumsuz etkilerini azaltmak ve çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması için çok önemli tedbirler aldık, projeleri hayata geçirdik. Esnek ve uzaktan çalışma modelini etkin hale getirerek, istihdamdaki sürekliliği temin etmek ve korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğini hayata geçirdik. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkarttık."

Asgari ücret desteğini devam ettirdiklerini aktaran Cora, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da işçi ve emekçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz, yapılacak her türlü samimi çalışmanın da destekçisi olacağız. Çalışarak, emek vererek, üreterek, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan herkes ile kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz."