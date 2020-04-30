1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenlikoğlu, mesajında, bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli üretim faktörlerinden biri olan emeğin ve dolayısıyla emekçinin büyük rolü olduğunu belirtti.

İşçinin hakkının korunması, iyileştirilmesi, emeğinin karşılığının verilmesi için çalıştıklarını ve göreve geldikleri ilk günden itibaren bu konuda da büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin büyüyüp gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte 2023 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birisi çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ve güçlenen ekonomisinde işçi ve emekçilerin katkısı yadsınamaz düzeydedir."

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Emür, ülkenin kalkınması ve üretmesinin ardında emekçilerin yer aldığına vurgu yaparak, "Ülkemizin, Keşap'ımızın kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sunan emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.