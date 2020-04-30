1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında, tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

1 Mayıs'ın işçi ve emekçiler için çok önemli bir gün olduğunu kaydeden Durmuşoğlu mesajında şunları belirtti:

"AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Girişimci ve emekçi dayanışmasının önemi tüm dünyanın pandemi yaşadığı bu dönemde bir kez daha anlaşılmıştır. Bu günlerde milletimiz, yardımlaşma ve dayanışma yarışına girerken, Devletimiz de, emek sahipleri dahil toplumun ve ekonominin bütün kesimleri için geliştirdikleri programlarla yaraları hızla sarmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen programların, toplumun refahındaki azalmayı en aza indirmek ve nihayette emek sahiplerinin işsiz ve gelirsiz kalmalarını önlemek olduğu daha da anlaşılır olmuştur. Bu zor günleri, milletimizin, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya koymuş oldukları ortak tavır ve bir yandan kendi sağlığını koruyup diğer yandan ekonomi çarklarını kesintisiz döndürmek için özveriyle çalışan tüm emekçi kardeşlerimle birlikte atlatıp, ülkemizi mutlu, müreffeh ve kalkınmış yarınlara ulaştıracağız."