1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, gece gündüz demeden çalışarak, ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

1 Mayıs'ın alın teriyle geçimini temin eden milyonlarca çalışanın birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek sesini duyurduğu gün olarak kabul edildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.' hadis-i şerifi alın terinin ve emeğin kutsallığını göstermektedir. Çalışanına ve işçisine emeğinin karşılığını zamanında vermek konusunda hassasiyet göstermiş bir milletin evlatları olan bizler, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' nasihatine de kulak vererek, insan öncelikli bir çalışma sistemi kurulması ve işçilerimizin hayat standartlarının daha da yükseltilmesi için gayret göstermekteyiz. Bu anlamda gerçekleştirilen ve işçilerimizin sorunlarının diyalogla çözüme kavuşturulmasına vasıta olarak gördüğümüz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, her bir işçi kardeşime sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum."