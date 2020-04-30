1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Gürel, mesajında, "Dünyamızın zor bir süreçten geçtiği ancak ülkemizin birlik ve beraberlik harcıyla birbirine daha sıkı sarıldığı bir dönemden geçtiğimiz bugünde "Emeğin Başkenti" Karabüklü çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere ülkemizin bekası için emeğiyle üreten tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum." dedi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.