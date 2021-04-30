1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

30.04.2021 14:35
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Sivas Valisi Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, gece gündüz demeden çalışarak, ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

1 Mayıs'ın alın teriyle geçimini temin eden milyonlarca çalışanın birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek sesini duyurduğu gün kabul edildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"En kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu bilen yüce milletimiz, tarih boyu çalışmak ve samimi olmak, üretmek kültürü üzerine yoğunlaşmıştır. İşçi kardeşlerimizin işlerine sadık olması, özverili bir şekilde emeğini ortaya koyması bizler için çok önemlidir. Dünyada güzel olan her şey büyük emekler neticesinde ortaya çıkmaktadır. İşçilerimizin aşkla şevkle çalışmalarının neticesinde inanıyorum ki şehrimiz de ülkemiz de daha güzel yarınlara kavuşacaktır. İlimizin emek kahramanları, yarınlarımızın inşası için gerekli olan inanç ve azmi en büyük ölçüde göstermektedir. Bizler de kamu kurum ve kuruluşlarımızda görev yapan işçi kardeşlerimizin insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması ve çalışma hayatında karşılaşacağı risklerin en aza indirilmesi için gerekli hassasiyeti ve önemi ortaya koymaktayız. Adaletli, katılımcı, uzlaşmacı ve teşvik edici bir bakış açısıyla işçi kardeşlerimizin emeğini korumakta ve sendikal hareketlerinin destekçisi olmaya devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye'mize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Salih Ayhan, 1 Mayıs, Sivas, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika


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