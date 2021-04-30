1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken mesajında, alın teriyle ekmeğini kazanan bütün işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

İşçilerin haklarına saygı duyduklarını ifade eden Eken şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin 'işçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz' sözünü kendimize rehber edinerek işçilerimizin hakkını alın teri kurumadan vermeye özen gösterelim. İşçi kardeşlerimiz üretimin en önemli parçasıdır, olmazsa olmazıdır. Ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı yaşam diliyorum."