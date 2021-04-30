1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, alın teriyle geçimini temin eden milyonlarca çalışanın birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek sesini duyurduğu 1 Mayıs'ın dostluğun, barışın, kardeşliğin günü olduğunu belirtti.

Emeği ve helal kazancı yücelten bir medeniyet birikimine sahip olduklarını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Çalışmak, üretmek, alın teri dökmek milletimiz için kutsaldır. Bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeklerinin boşa çıkmaması, gayretlerinin tam karşılığını alması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına kavuşması için devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumsal dayanışmanın sembolü emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum."

Elban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, bu sıkıntılı dönemi Türk milletinin topyekün gösterdiği dayanışma ruhu içerisinde geride bırakacaklarına yürekten inandığını kaydetti.