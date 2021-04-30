1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, işçilerin emek ve alın teriyle Çorum'un büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, 2008 yılından itibaren Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başladığını, 2009'da da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için alın teri döken emekçilerimizin maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakarlıkları, ülkemizin kalkınması için bir alt yapı olarak görülmekte ve bu doğrultuda adımlar atılmaktadır." ifadesini kullandı.

"İşçilerin ve emekçilerin refah düzeyinin artırılması Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesidir." değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz daha da kalkınacaktır. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmesini ve hakkaniyetli bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Başta ilimizde olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emekleri ve alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Günü'nü kutluyor, günlerinin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum."