1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, en kutsal kazancın alın teriyle kazanılan helal kazanç olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu güzel düşünceyi daha da anlamlandırdığını bildirdi.

Millet olarak, işçinin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesinin hassasiyetine sahip bir kültürün mensupları olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu salgın sürecinde, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi işçi ve emekçi kardeşlerimizin de işlerinin başında olması, üretime devam etmesi, bu mirası daha da güçlendirmiş ve zenginleştirmiştir. Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçi kardeşlerin, dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü zor ve sıkıntılı günlerden geçti. Bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi olan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim."