1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Trakya'da kutlandı - Son Dakika

Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

1 Mayıs'ın "Tam kapanma" sürecine denk gelmesinden dolayı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bugün kutlama programı düzenlendi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde toplanan TÜRK İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB ve TTB üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Emek ve meslek örgütleri adına açıklama yapan Birleşik Kamu-İş üyesi Benay Gürsel, Kovid-19 sürecinde işçilere ve çalışanlara destek olunması gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinden etkilendiklerini belirten Gürsel, "Çalışırken hastalanan emekçiler için Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Emek Platformu tarafından Kültür Anıt Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile platform üyesi ve sendika temsilcileri katıldı.

Grup üyeleri, "umut yan yana" ve "yaşasın 1 Mayıs" pankartları açarak, slogan attı.

DİSK Trakya Şube Saymanı Barış Güne, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yan yana olduklarını söyledi.

1 Mayıs'ta emekçilerin umutlarını ifade ettiklerini aktaran Güne, umutların büyümesi, sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşama hakları için mücadele verdiklerini kaydetti.

-Tekirdağ

DİSK Tekirdağ Şubesi Genel Sekreteri Burak Ersin, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, salgın sürecinde çalışanlara daha çok destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile sendika temsilcileri katıldı.