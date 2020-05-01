1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Uşak'ta kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Uşak İl Başkanı Recep Sorkun, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle toplu olarak değil 1 Mayıs'ı temsili kutladıklarını söyledi.

Sorkun, bu zor süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere görevlerini sürdürenlere teşekkür etti.

Açıklamanın ardından İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Sorkun'a çiçek verdi.

Sosyal mesafeye uyulan etkinlikte polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.