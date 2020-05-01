İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye çalışanları, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde çektileri halayda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aradaki mesafeyi fırça sapıyla sağladı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Utku Gümrükçü ve belediye çalışanları işçi bayramını alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde kutladı.

Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda kutlamayı takip etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında olası teması engellemek için Belediye Başkanı Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının uçlarını tutarak, halay çekti.