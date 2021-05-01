1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiler - Son Dakika

1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiler

25 yıllık kalıp demir işçisi Murat Özdemir:

'İnşaat sektörünün madenler gibi ağır saniyeye geçmesi lazım'

"En büyük hayalim emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 çocuk babası 25 yıllık kalıp demir işçisi Murat Özdemir(45), tam kapanma yasağı olmasına rağmen evine ekmek götürebilmek için 1 Mayıs İşçi Bayramında izin belgesi ile çalıştı.

Tüm dünya da ve Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs nedeniyle 17 günlük tam kapanma yasağı getirilmişti. Zonguldak'ta Tam kapanma yasağı nedeniyle 1 yıldır buruk bir şekilde kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl yine korona virüs nedeniyle 1 gün öncesinde sessiz sedasız kutlandı. 25 yıllık kalıp demir işçisi 1 çocuk babası 45 yaşındaki Murat Özdemir tam kapanma yasağı olmasına rağmen evine ekmek getirebilmek için izin belgesi ile çalışmaya devam etti. Özdemir, korona virüs nedeniyle çalışırken, sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat etti. Kalıp demir ustası Murat Özdemir, bütün emekçilerin İşçi Bayramını kutlayarak, "İnşaat sektör ağır sektör. Madeni ağır saniyeye soktular, inşaat sektörü ağır sanayi olarak geçmiyor. İnşaat ustaları 55 yaşını geçtikten sonra çalışamıyor" dedi.

"Hayalim Emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek"

25 yıllık kalıp ustası Murat Özdemir En büyük hayalinin emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmek olduğunu ifade ederek, "İzin kağıtlarınızı alarak kısıtlamada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada tüm emekçi kardeşlerimizin İşçi bayramını kutluyoruz ama ekmek parası çalışmak zorundayız. İnşaat sektörünü şuanda etkilemiyor.25 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Her mesleğin zorluğu vardır. İnşaat sektör ağır sektör. Madeni ağır saniyeye soktular, inşaat sektörü ağır sanayi olarak geçmiyor. İnşaat ustaları 55 yaşını geçtikten sonra çalışamıyor. Emeklilik yaşı 65, halimiz belli. Maden sektörüyle bizi aynı statüye sokarlarsa rahatlarız. Emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek.