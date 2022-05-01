1 Mayıs İçin Taksim'e Çıkmak İsteyen Gruplara Polis Müdahale Etti. Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır alanlarda kutlanamayan 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, bugün alanlarda kutlanacak. İstanbul Valiliği, işçi örgütlerinin 1 Mayıs Kutlama Alanı olarak gördüğü Taksim'de mitinge izin vermedi.

Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı. Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Harbiye Orduevi önüne gelip buradan Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.