1 Mayıs kutlamaları esnasında Memleket Partililer ve CHP'liler arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika
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1 Mayıs kutlamaları esnasında Memleket Partililer ve CHP'liler arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

01.05.2023 15:16

Gaziantep'te 1 Mayıs İşçi Bayramı için düzenlenen kutlamalarda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiası tartışma yarattı. Daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönen gerginlik, polisin araya girmesi ile daha fazla büyümeden engellendi.

Kentte polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

Gaziantep'teki kutlamalarda Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga

BAYRAK KAVGASINA TUTUŞTULAR

Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı.

Gaziantep'teki kutlamalarda Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırılırken o anlar anbean fotoğraflandı.

Gaziantep'teki kutlamalarda Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Fatih Ayaz: Yeşil Sol Partililer sahada, belli ki kavgayı onlar ateşlemiştir. Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Neden zor ayırdılar ??? Taksim'de kileri kolay ayırıyorlar Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: :) :) :) Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs kutlamaları esnasında Memleket Partililer ve CHP'liler arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 Mayıs kutlamaları esnasında Memleket Partililer ve CHP'liler arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika
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