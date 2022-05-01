"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yurt genelinde 139 bin kişinin katılımıyla kutlandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yurt genelinde 139 bin kişinin katıldığı 198 etkinlikle kutlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca 78 ilde 139 bin kişinin katılımıyla 198 etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler, genel anlamda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamında, günün anlam ve önemine uygun şekilde yapıldı. Kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, ülkenin gelişmesine alın terleri ve emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bir kez daha kutlandı.