1 Mayıs'ta alanlar boş kaldı - Son Dakika

1 Mayıs'ta alanlar boş kaldı

BURSA - Bursa'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda dolup taşan alanlar sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte boş kaldı.

Her yıl dünyada ve Türkiye'de coşku ile kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı da korona virüsü vurdu. Dünyada olduğu gibi Bursa'da da işçiler, emekçiler tarafından doldurulan alanlar Covid -19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessiz kaldı. 1 Mayıs'ın her yıl kutlandığı Bursa Kent Meydanı, Atatürk Caddesi de sessizliğe büründü. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda belediye personeli, polisler, gazeteciler, sağlıkçılar başta olmak üzere görevli olanlar yine görevinin başındaydı.