1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Gözaltına Alınan Hkp'liler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Gözaltına Alınan Hkp'liler Serbest Bırakıldı

02.05.2022 10:11
1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Gözaltına Alınan Hkp'liler Serbest Bırakıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beşiktaş’tan Taksim’e gitmek isterken gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri serbest bırakıldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Beşiktaş'tan Taksim'e gitmek isterken gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen HKP yöneticilerine ve üyelerine polis müdahale etmişti. Müdahale sonucunda 30'a yakın HKP'li gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen HKP'liler, ifadelerinin alınmalarının ardından saat 01: 00 sıralarında serbest bırakıldı.

"TAKSİM VATANIMIZI TEKRAR FETHEDECEĞİZ"

Konuya ilişkin HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs'ın Türkiye'deki anavatanı olan Taksim'e doğru Beşiktaş'tan yürüyüşe geçtikleri sırada gözaltına alınan yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Sözümüzdür: Yine geleceğiz. Taksim'i özgürleştireceğiz. Eninde sonunda Taksim vatanımızı tekrar fethedeceğiz."

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Halkın Kurtuluş Partisi, Beşiktaş, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Gözaltına Alınan Hkp'liler Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta Gözaltına Alınan Hkp'liler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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