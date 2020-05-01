1 Mayıs'ta Eskişehir meydanları boş kaldı - Son Dakika

1 Mayıs'ta Eskişehir meydanları boş kaldı

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Eskişehir meydanları boş kaldı.

Günlerdir süren yen tip korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'de ve dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eskişehir'de ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı meydanlar ise boş kaldı. Önceki yıllarda Eskişehir'de kutlamaların yapıldığı en işlek meydanları ve caddelerinde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'de insanlar evlerinden çıkmazken, polisler ve görevli ekipler çalışmalarına devam etti. Saat 02.00'a kadar marketler açık kalırken, vatandaşlar acil ihtiyaçlarını bu saate kadar karşılayabilecekler.