1 Mayıs'ta görev başındaydılar - Son Dakika

1 Mayıs'ta görev başındaydılar

KORONAVİRÜS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, bazı meslek grubunda çalışanlar görev başında geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Denizli'de kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kutlamaların yapıldığı kentte sessizlik hakim oldu. Bazı meslek grupları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü görev başında geçirdi. Fırın, market, büfe çalışanları, belediyelerin temizlik personelleri, sağlık personelleri, polis ve itfaiyeciler, Emek ve Dayanışma Günü'nde mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Tayyar Deniz, 1 Mayıs'ta görevinin başında olduğunu belirtip, "Biz, işimize devam ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Temizlik bizim görevimiz. Parkları, bahçeleri ve ara sokakları temizledim. Çöpleri topladım" dedi. Unlu mamul satışı yapan bir pastanede yufka açan Eşe Demirler de, "Bugün 1 Mayıs ama biz çalışıyoruz. Yufka açıyorum. Börekler yapıyorum. Siparişleri yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyorum" diye konuştu. Bir fırında ekmek ustası olarak çalışan Rafet Çoban ise, herkesin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, "1 Mayıs biz işçiler için özel bir gün ama biz çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Herkes evinde ancak bizim ekmekleri üretmemiz gerekiyor. Toplumun ihtiyacını karşılamak durumundayız. Gururluyuz, işimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.