1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu - Son Dakika
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1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

30.04.2023 13:16

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler sebebiyle Beyoğlu ve Maltepe'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili trafik yönünden alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İNÖNÜ İLE METE CADDESİ DEĞERLENDİRİLEREK TRAFİĞE AÇILABİLECEK

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapatılacak. Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek.

D-100 KARA YOLU VE BAĞDAT CADDESİ ALTERNATİF GÜZERGAH

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak. D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Maltepe, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu - Son Dakika
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