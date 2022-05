1 Mayıs'ta Maltepe Miting Alanını On Binlerce Kişi Doldurdu: "Tek Adamın Değil, Üretenlerin Yönettiği Bir Düzeni Kuracağız" - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da on binlerce kişinin katılımıyla Maltepe Miting alanında kutlandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz, bir başka düzen istiyoruz. Başka bir düzen, tek adamın değil, üretenlerin yönettiği bir düzendir. Bugün 1 Mayıs meydanlarından başlattığımız bu yürüyüşle birlikte ülkemizin aydınlık geleceğini hep birlikte kuracağız" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin (TDB) çağrısıyla Maltepe Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi'ne on binlerce kişi katıldı. DİSK önderliğindeki kortej Kartal yönünden gelirken ve KESK önderliğindeki kortej ise Fikirtepe'den hareket etti. "Her yer Taksim, her yer direniş", "Zafer direnenin olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları eşliğinde yürüyen kortejler, İşçi Bayramı'nı Maltepe Meydanı'na kutladı.

TEK BAŞINA DEV PANKART AÇTI

Diğer sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler de Maltepe'ye kortej halinde yürüyerek geldi. Alanda en dikkat çekici görüntü ise tek başına hazırladığı dev pankartla 1 Mayıs'a katılan yurttaş oldu. Yurttaş, elindeki "Açız aç, işten attılar ya susacaksınız ya kan kusacaksınız" yazılı devasa pankart ve boynuna astığı sarı çizmeler ile yürüdü.

Gazeteci Özlem Gürses ile oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın sunuculuğunu yaptığı miting öncesi Grup Bandista ve Ruhi Su Dostlar Korusu, şarkılar ve türküler söyledi. Korodakiler, konser sırasında ellerinde "Gezi onurumuzdur" yazılı dövizleri tuttu.

ÇERKEZOĞLU: MÜCELLA ABLA'NIN SÖZÜ, TAYFUN'UN VERA'SI, CAN'IN İNADI BİZE EMANET

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasına miting alanındakileri selamlayarak başladı. Çerkezoğlu, "Özledim meydanlardan buluşmayı. Baharı özledik. Umudu hep birlikte büyütüyoruz. '1 Mayıs umuttur' dedik, bu meydanda toplandık. Meydana gelmek isteyen yoldaşlarımız daha alana bile gelemedi. Bu meydanda en çok ihtiyacımız olan şey, birbirimizin gözlerine bakmak, yumruklarımızı kaldırmak. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

Gezi Davası'nda verilen cezaları anımsatan Çerkezoğlu, "Evet Mücella Abla, biz de seninle gurur duyuyoruz. 1 Mayıs Meydanı'nda söz veriyorum. Mücella Abla'nın sözü, Tayfun'un Vera'sı, Can'ın inadı bize emanettir. Onların sözleri 1 Mayıs Meydanı'nda emanettir" diye konuştu.

"YENİ DÜZENİ KENDİ ELLERİMİZLE KURACAĞIZ"

Artık başka bir düzen istediklerini dile getiren Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir düzen, tek adamın değil, üretenlerin yönettiği bir düzendir. Bugün 1 Mayıs meydanlarından başlattığımız bu yürüyüşle birlikte ülkemizin aydınlık geleceğini hep birlikte kuracağız. Gelin hep beraber söz verelim. 'Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.' Hep birlikte değiştireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni kendi ellerimizle kuracağız. Yolumuz açık olsun. Yaşasın 1 Mayıs."

BOZGEYİK: ZAMLARA HEP BİRLİKTE 'DUR' DİYORUZ

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de "Bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin hesabını soracağımıza söz veriyoruz. Bu baskıcı, otoriter iktidarı uyarmaya çalışıyoruz. Zamlara, adaletsizliğe hep birlikte 'dur' diyoruz. Aylardır ülkenin dört bir yanında kamu emekçisi, işçisi, emeklisi 'geçinemiyoruz' diyerek sesini duyurmaya çalışıyor. Savaşa, sömürüye, adaletsizliğe hep birlikte 'dur' diyoruz. Bugün ülkemizde genç işsizlik aldı başını gidiyor. İşçi cinayetlerinde katliam yaşanıyor" dedi.

"BİZLER DE NEFES ALMAK İSTİYORUZ"

"Barış talebimizi yükseltiyoruz. Gençlerimizin savaşlarda ölmesine yeter diyoruz" diyen Bozgeyik, özetle şunları söyledi:

"Eşitlik, özgürlük, barış için 'Artık yeter' diyoruz. 'Mücadeleyi büyütme zamanı' diyoruz. Biraz olsun bizler de nefes almak istiyoruz. Elektriğe ve doğal gaza yapılan tüm zamların geri almasını istiyoruz. KHK'lı arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini istiyoruz. Savaş politikaları değil, barış ve diyalog yolu esas alınsın istiyoruz. Biliyoruz, yapmayacaklar ama biz yaptıracağız. Çünkü işçiler, emekçiler direniyor. Çünkü gençler direniyor. Kürtler, Aleviler, yok sayılanlar, ekoloji savunucuları direniyor. Gezi ruhuna selam olsun. Birleşeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz."

KORKMAZ: ALANLARI DOLDURAN MİLYONLAR, GELECEK GÜNLERİN MÜJDESİ OLSUN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da "Gezi'yi yaşatanlara, Gezi'de yaşamını yitirenlere selam olsun" diyerek konuşmasına başladı. Koramaz, şunları söyledi:

"Biz gücümüzü, alın terimizden, birlikte olmaktan alıyoruz. İktidarın en çok korktuğu şey bizlerin yan yana olması. Bırakınız korksunlar. Düzenleri sona erecek diye korkuyorlar. Peşkeş çekilen yerlerin hesaplarını soracağız diye korkuyorlar. Tabii ki hesabını tek tek soracağız. Yalancı tanıklarla, kurmaca davalarla, yalan haberlerle saldırıyorlar. Kendileri korkuyor, zannediyorlar ki bizi de korkutacaklar; ama biz korkmuyoruz. Eşit, özgür, laik; adaletin, barışın, paylaşmanın olduğu bağımsız bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız. Bu 1 Mayıs alanlarını dolduran milyonlar, gelecek günlerin müjdesi olsun."

FİNCANCI: HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ, KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, konuşmasına "Merak etmeyin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sözleriyle başladı. Fincancı, özetle şöyle konuştu:

"İşçi sınıfının birlik ve dayanışma gününde, bu mücadelenin de diğer mücadeleler gibi birlikte kazanılabileceğini bilenlerdeniz. Biz, hekimlerin örgütlü sesi, birlik olarak mücadele ederken aylardır alanlarda 'Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin' dedik. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa ona karşı mücadelemiz. Hepinizi, bir hekimin bitmez umuduyla Türk Tabipleri Birliği adına selamlıyorum. Birlikte değiştireceğimiz düzende yan yana olmaya çağırıyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Biji yek gulan."

İŞMEN: HER ZAMAN BARIŞI SAVUNACAĞIZ

TDB Başkanı Ahmet Tarık İşmen, "Bizi ne kadar bölmek isteseler de bir arada durarak değiştireceğiz. Kadınlarla, gençlerle birlikte değiştireceğiz. Bütün insanlığı yok eden ve bize sadece savaşı dayatan bu düzene karşı biz her zaman barışı savunacağız. 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Başka bir dünya mümkün' diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu.

Mitingde, konuşmaların ardından Kardeş Türküler'in çaldığı ezgiler eşliğinde halaylar çekildi.