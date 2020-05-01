1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlar boş kaldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs salgınına karşı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün daha sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı meydanlar boş kaldı. Önceki yıllarda Ankara'daki kutlamaların yapıldığı Anadolu Meydanı, Kolej Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Meydanı ve birçok meydanda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanlar sokağa çıkamazken, polisler ve basın mensupları meydanlarda görevlerinin başındaydı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerinin meydanda bulunan kuşları beslemesi ise yüzleri gülümsetti.

(Mevlüt Hasgül - Bayram Türüdü/İHA)