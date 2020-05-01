1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı - Son Dakika

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasında onlar çalıştı

İZMİT'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda temizlik işçileri, yol yapımında çalışan işçiler çalışmalarını sürdürdü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit kent merkezinde sabah erken saatlerinde sessizlik hakimdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde temizlik işçileri ise sokak ve caddelerin temizliğini sürdürdü. Aynı zamanda Doğu Kışla mevkiinde dün kurulan pazar alanı bugün belediye personeli tarafından süpürüldükten sonra yıkanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayrıca, Orduevi mevkiinde bulunan Seka Park tüneli üzeri ulaşıma kapatılarak, asfalt yenileme çalışmalarında işçiler çalışma yaptı.