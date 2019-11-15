Son Dakika Haberleri: 1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika Güncel 1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Rafi Altınay'a ait bahçede yetişen 1 metre 15 santimetre uzunluğundaki kabak, görenleri şaşırtıyor.

1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Rafi Altınay'a ait bahçede yetişen 1 metre 15 santimetre uzunluğundaki kabak, görenleri şaşırtıyor.

Biga'nın Emirorman köyünde yaşayan ve hobi olarak bağ-bahçe işleri ile uğraşan Rafi Altınay, bahçesinde ender görülen bir kabak yetiştirdi. 1 metre 15 santimetre uzunluğa erişen ve görenlerin ağzını açık bırakan kabağın nasıl bu hale geldiğini kendisinin de anlayamadığını belirten Altınay, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söyledi.

Kabağın bu anormal gelişimi karşısında hem kendisinin hem de köylülerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini vurgulayan Altınay, "Bahçemde ilk defa böyle ilginç bir kabak gördüm. Kabağın bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmedim. Uzunluğu 1 metreden fazla. Bu kabaklar küçükken yenebiliyor, fakat büyüdükten sonra yenmiyormuş. Bunca yıl tarımla, bağ bahçe ile uğraştım ama böyle bir kabak hiç görmedim. İlk kez görüyorum, gerçekten hayretler içindeyim. Çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çanakkale, Bahçe, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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1 metre 15 santimetrelik kabak, görenleri şaşkına çevirdi
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