Son Dakika Haberleri: 1 metre 27 santimlik kabak
Son Dakika Güncel 1 metre 27 santimlik kabak

1 metre 27 santimlik kabak

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi Aşağı Ardıç Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Öztepe isimli vatandaşın bahçesinde yetişen 1 metre 27 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşırttı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesi Aşağı Ardıç Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Öztepe isimli vatandaşın bahçesinde yetişen 1 metre 27 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşırttı.


Evinin yanında bağ bahçe işleri ile uğraşmayı sevdiğini belirten Hüseyin Öztepe, "Bahçemde ilk defa böyle ilginç bir kabak gördüm. Şu anda bağında kopmuş durumda çünkü rüzgardan kendiliğinden koptu. Uzunluğu ise 1 metre 27 santim. Eğer rüzgardan kopmasaydı daha da uzayabilirdi. Kabağı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor" dedi. - ORDU

Bahçe, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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