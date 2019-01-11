Son Dakika Haberleri: 1 Metre Karda Terör Operasyonu

1 Metre Karda Terör Operasyonu

1 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.

1 Metre Karda Terör Operasyonu, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması, kahramanlar kahramanı yılmaz Türk jandarması" notuyla Twitter'da paylaştı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Mehmetçik'in Kuş Uçurtmadığı Doğu Karadeniz'de Köşeye Sıkışan PKK'lı Teröristler Birbirini Kaybetti Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 17:00:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 Metre Karda Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]