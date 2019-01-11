1 Metre Karda Terör Operasyonu
1 saat önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonuna çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı. Jandarma
Genel Komutanlığı, yaklaşık 1 metre karda terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması, kahramanlar kahramanı yılmaz Türk jandarması" notuyla Twitter
'da paylaştı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:27 Kaynak: DHA
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