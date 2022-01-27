1 metre karda yürüyerek bölgeye ulaşıp arızaları giderdiler - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arıza ekipleri, yer yer 1 metreyi bulan kar ve soğuk havada yürüyerek ulaştığı bölgelerde, arızalara müdahale etti.

Yüksekova'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede özellikle köylerde etkili olan fırtına, kar ve tipi elektrik arızalarına neden oldu. Elektrik arıza ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, 24 saat aralıksız arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Değerli, Köycük, Aşağıuluyol köylerinde yaşanan elektrik arızasının giderilmesi için bölgeye sevk edildi. Ekipler, metrelerce karda, zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.