1 metreyi bulan kar çocuklara eğlence, vatandaşa çile oldu - Son Dakika

1 metreyi bulan kar çocuklara eğlence, vatandaşa çile oldu

Buz tutan yol, çocukların kayak pisti oldu

BİNGÖL - Bingöl'de 1 metreyi aşan kar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, çocuklara eğlence olurken vatandaşa çile oldu.

Bingöl genelinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı esnafa ve vatandaşlara çile olurken, çocuklar için eğlence kaynağına dönüştü. Kent merkezinde yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle, eğitim ve öğretime ara verildi. Okula verilen tatil değerlendiren çocuklar, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Mirzan Tepesi'ndeki yokuşu kayak pistine çevirdi. Onlarca çocuk poşet, torba ve el yapımı kızaklarla buz pistine dönen yolda tatilin tadını çıkardı. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol da çocukların kayak heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların kaymasından dolayı mutlu olduğunu belirten 65 yaşındaki Nusret Çağlayan, "Akşamdan beri kar yağışı durdu, gençlerimiz kayak yapıyor. Geçmişte daha fazla kar yağıyordu, bu yıl da 1 metreye yakın kar yağdı. Gençlerimiz kayıyor, biz de onlara bakınca mutlu oluyoruz, bayağı hoşumuza gidiyor" dedi.

Okulların tatil olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Özcan Barman, "Okullar tatil oldu, bu bizi çok mutlu etti. Sabah erkenden kalkıyorum, sıkı giyiniyorum ve buraya geliyorum, kayıyorum. Arkadaşlarımla kartopu savaşı yapıyorum. Kardan adam yapıyorum, kar inşallah hiçbir zaman gitmez" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla kayak yapan Hamza Çaparlar ise "Kardan adam yapıyoruz arkadaşımla. Kartopu savaşı yapıyoruz. Kayıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentte, birçok evin çatısında oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturmaması için vatandaşlar tarafından temizleniyor.