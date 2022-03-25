"1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda Diyarbakır tanıtılıyor - Son Dakika
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"1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda Diyarbakır tanıtılıyor

25.03.2022 16:42
"1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda Diyarbakır tanıtılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda açtığı stantta kenti tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda açtığı stantta kenti tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla düzenlenen fuar ilgiyle sürüyor.

Fuarda açtığı "Diyarbakır Yöresel Lezzetler" standı yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilere Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini ikram ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, fuar boyunca Diyarbakır standında yer alacak Türk Hava Yolları'nın Uluslararası Gastronomi yüzü olan Şef Burcu Önal, uluslararası mutfaklarda çalıştığını belirtti.

Önal, şunları kaydetti:

"Güneydoğu yemeklerinin, burada üretilen coğrafi işaretli ürünlerin hayranı olan bir şefim. İnşallah böyle fuarlarla hem Mezopotamya kültürü hem Diyarbakır'ın gizli kalan gastronomisi ön plana çıkacak. Fuarda stantlar ilçelere ayrılıp kendi bölgelerindeki tarifleri, kendi yemeklerini sergiliyor. Bu kadar titiz çalışılıp, bu kadar detaylı ürün yelpazesinin sunulmasından da ayrıca mutluluk duydum. Eminim ki çok yakın zamanda bu kültürü hem başka şehirler hem de dünyadan birçok insan keşfedecek.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, fuarın kültür, sanat ve sosyo-ekonomik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Özyaral, Diyarbakır'ın bir bütün olarak dünyaya tanıtılmasının önemine işaret ederek, "Mezopotamya adına Diyarbakır'ın konumu, coğrafi yapısı, üretilen ürünlerin çeşitliliğinin yalnız Türkiye'ye değil bütün dünyaya duyurulması çok büyük önem arz etmekte. Bu fuarın özellikle Diyarbakır'da yapılıyor olması, bütün yörenin yapısal özelliklerini tanıtan nitelikte. Ekonomik açıdan bütün dünyada yapılan çalışmalarda fuarların bölgeye ve halka büyük getiri yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman'dan fuara katılan Bülent Aydın, yerel ürünlere ilgisinin olduğunu dile getirerek, stantta yer alan ürünleri beğendiğini, bu ziyaretin kenti daha iyi tanımasına vesile olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerden Abdulselam Akalp ise kentin tanıtımı için bu organizasyonu çok önemli bulduğunu anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Mezopotamya, Diyarbakır, Gastronomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Diyarbakır tanıtılıyor - Son Dakika


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