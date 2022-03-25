1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası yapıldı - Son Dakika
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1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası yapıldı

25.03.2022 16:44
1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası yapıldı

Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası düzenlendi.

Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde bir otelde düzenlenen galada konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Mezopotamya" markasının çok değerli ve kıymetli olduğunu, onun için Kültür Turizm, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi üzerinden bu markanın oluşması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgedeki huzur ve güven ortamının önemine dikkat çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Turizm bir barış, sevgi hareketidir, şehirleri şehirle, milletleri milletle kardeş yapar. En büyük sermayemiz yakaladığımız bu huzur ve güven ortamı, kardeşlik iklimi. Bunun değerini bilmemiz, bunu gözümüz gibi korumamız lazım. Buna yanlış yapacak olana dur dememiz lazım. Yoksa turizm konuşamayız."

Turizmin şehirleri şehirle kardeş, milletleri milletle kardeş yaptığını belirten Karaloğlu, "Turizmin olduğu yerde kavga, kargaşa olmaz, olursa turizm olmaz zaten." dedi.

Mezopotamya'nın ortak değer olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak değeri. O zaman bu değere gözümüz gibi bakmamız, bu değeri büyütebilmek için el birliği ile çalışabilmemiz lazım. Bölgede daha turizm adına yenecek çok ekmek var, pasta büyük. Önemli olan bu pastayı ortaya çıkarıp bunu paylaşabilmek. Turizm sektörü, ekonomiyi tabana yayan, genç işsize en kolay istihdam oluşturduğumuz sektörlerden biri."

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Mezopotamya, Gastronomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın galası yapıldı - Son Dakika
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