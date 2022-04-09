1 milyar 200 milyon vurgun yapan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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1 milyar 200 milyon vurgun yapan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı

09.04.2022 17:20
1 milyar 200 milyon vurgun yapan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır polisi tarafından Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasa dışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışı gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31 kişiden 7'si tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 7 şüphelinin ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kredi Kartı, Diyarbakır, Muhalefet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyar 200 milyon vurgun yapan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika


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