Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki ülke arasında turizmin giderek gelişme gösterdiğini belirterek, "Bize gelen turist sayısı 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var, biz hepsine talibiz." dedi.

Vali Karaloğlu, makamında görüştüğü Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hindistan'ın büyük bir potansiyele sahip bulunduğunu vurgulayan Karaloğlu, burasının nüfus olarak da dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki siyasi, politik ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Karaloğlu, "Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması dünya barışı açısından da önemli. Bu güzel politik ilişkilerin ekonomik ilişkilere tam yansıdığı söylenemez. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolar civarında ama bunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin Hindistan'a bağlı bir dış ticaret hacmi var." diye konuştu.

Turizm ilişkileri açısından geçen sene bir sıçramanın söz konusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene de Hintli turist sayısında bir artış olduğunu görüyoruz ama bize gelen turist sayısı 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var, biz hepsine talibiz. Özellikle düğün turizmi açısından son üç yıldır Antalya Hindistan arasında çok sağlam ilişkiler oluşuyor. Antalya'da çok sayıda Hint düğünü başarılı şekilde gerçekleşti. Hintliler Antalya'yı sevdi, biz de onları sevdik. Bu ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz. Bu kışın ilk defa Hindistan'dan direkt charter ile Antalya'ya uçuşlar başlayacak. Bu turizm ilişkilerini geliştirecek yeni bir gelişme olacak ve bizi de mutlu ediyor."

Bhattacharyya ise Türkiye ve Hindistan arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı görüşmelerin artırılması gerektiğine değinen Bhattacharyya, Hindistan Ticaret Odasının eylül ayı sonunda Antalya'da düzenleyeceği gıda ve tarım fuarına birçok Hintli firmanın da katılacağını belirtti.

Ülkeler arasında turizmin giderek gelişme gösterdiğini, bunu memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Bhattacharyya, "Geçen sene Türkiye'ye gelen Hintlilerin sayısında yüzde 80 artış oldu, bunların büyük bir kısmı Antalya'yı ziyaret ediyor. Bu sene ise 250 bin Hintli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bunların içinde oldukça karlı bir segment olan düğün turistleri de yer almakta." dedi.

Hint turistte yüzde 80 artış bekleniyor

Bhattacharyya, daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek görüştü.

Görüşmeden duyduğu mutluluğu ifade eden Böcek, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

Son zamanlarda Hint sinemasının sayısal olarak dünyada söz sahibi bir konuma geldiğini anımsatan Böcek, "Ülkemizde Hint dizileri ve filmleri büyük rağbet görüyor. Sinema sektörü, Hindistan ile şehrimiz arasında ortak bir nokta." dedi.

Büyükelçi Bhattacharyya da Hindistanlı turistlerin Antalya'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Burada düğün organizasyonları yapıyorlar. Bu sene ilk altı ayda 150 bin Hint turist ülkenize geldi. Beklentimiz yıl sonuna kadar bu sayının 250 bine çıkması ki bu da yüzde 80'lik bir artışa tekabül ediyor." diye konuştu.