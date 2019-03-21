1 milyar dolarlık yatırımın detayları belli oldu
2 saat önce
OYAK Maden Metalürji Grubu, 1 milyar dolarlık yatırımlarıyla; geriye entegrasyonu tamamlamayı ve operasyonlarını güncel teknolojilerle gerçekleştirerek etkin pazar payını geliştirmeyi hedefliyor.
OYAK Maden Metalürji Grubu, 1 milyar dolarlık yatırımlarıyla; geriye entegrasyonu tamamlamayı ve operasyonlarını güncel teknolojilerle gerçekleştirerek etkin pazar payını geliştirmeyi hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:16
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