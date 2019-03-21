Son Dakika Haberleri: 1 milyar dolarlık yatırımın detayları belli oldu

1 milyar dolarlık yatırımın detayları belli oldu

2 saat önce

OYAK Maden Metalürji Grubu, 1 milyar dolarlık yatırımlarıyla; geriye entegrasyonu tamamlamayı ve operasyonlarını güncel teknolojilerle gerçekleştirerek etkin pazar payını geliştirmeyi hedefliyor.

1 milyar dolarlık yatırımın detayları belli oldu, System.String[]
OYAK Maden Metalürji Grubu, 1 milyar dolarlık yatırımlarıyla; geriye entegrasyonu tamamlamayı ve operasyonlarını güncel teknolojilerle gerçekleştirerek etkin pazar payını geliştirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:16 

Maden, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi
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